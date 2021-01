Alain Delon "très triste" suite à la mort de Nathalie, "la seule Mme Delon"

Il n'aura pas fallu attendre longtemps avant d'avoir une réaction d'Alain Delon... Le 21 janvier 2021, quelques heures après l'annonce du décès de l'actrice Nathalie Delon, son ex-époux a commenté cette triste disparition. C'est leur fils Anthony Delon qui a annoncé le décès jeudi midi, précisant que sa mère avait succombé à un "cancer rapide", à l'âge de 79 ans.

"Je suis très triste. Cela me fait toujours beaucoup de mal quand partent ceux que j'ai aimés", Alain Delon a-t-il commenté auprès de l'AFP. "Nathalie a été ma première femme et la seule Mme Delon", a ajouté l'acteur de légende, aujourd'hui âgé de 85 ans. Bien des années après leur divorce, les ex-amants étaient restés en bons termes, tant et si bien qu'en décembre dernier, Anthony Delon avait dévoilé une rare photo de ses parents échangeant un café dans l'appartement parisien de Nathalie, à l'occasion des fêtes de fin d'année. "On était restés constamment en contact. On se voyait souvent. Je faisais partie de sa vie, elle faisait partie de la mienne, Alain Delon a-t-il expliqué, toujours à l'AFP. Nous étions encore ensemble à Noël. Nous avons fait des photos ensemble, les dernières."

Celle qui s'appelait en réalité Francine Canovas avait rencontré Alain Delon au début des années 1960 à Paris. Lui était déjà un célèbre acteur, d'autant plus médiatisé de par sa romance avec Romy Schneider. Le couple s'était marié à l'été 1964, avant de partir s'installer à Los Angeles, où est né leur fils Anthony Delon quelques mois plus tard.

Rentrés en France, Nathalie avait fait ses débuts de comédienne en 1967 au côté de son mari, dans le film Le Samouraï. Mais le couple avait fini par divorcer deux ans plus tard, quand Alain Delon a entamé une relation avec Mireille Darc. "Quand je l'ai quitté, j'ai tout laissé derrière moi, je suis partie avec mon fils et ma gouvernante, c'est tout", avait-elle raconté à Paris Match en 2018.