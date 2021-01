Romy Schneider et Alain Delon : Émues, leurs filles Anouchka et Sarah se rencontrent enfin

Etonnement, Anouchka Delon et Sarah Biasini ne s'étaient jamais rencontrées malgré la relation forte qu'ont entretenue leurs parents pendant plus de vingt ans. Le 10 janvier 2021, sur le plateau de son 20h30 le dimanche sur France 2, Laurent Delahousse a finalement permis aux deux comédiennes de faire connaissance, face caméras. Une rencontre entre émotion et rires pour les filles d'Alain Delon et Romy Schneider, couple culte du cinéma français qui est allé jusqu'aux fiançailles.

"C'est la première fois. C'est assez particulier et émouvant, parce qu'on a quelque chose en commun, sans avoir quelque chose en commun, c'est très... très particulier", la fille d'Alain Delon et du mannequin néerlandais Rosalie van Breemen a-t-elle d'abord affirmé en prenant place autour de la table, face à Sarah Biasini, invitée pour faire la promotion de son premier ouvrage intime, La Beauté du ciel (édition Stock). "Voilà, on le fait devant vous tous ! Enchantée", la fille de Romy Schneider et Daniel Biasini a-t-elle ajouté, tout sourire.

Anouchka Delon n'a jamais connu l'actrice des Choses de la vie et de César et Rosalie. Pour autant, la comédienne de 30 ans et jeune maman a confié que le fantôme de Romy Schneider a été présent tout au long de son enfance avec Alain Delon : "Je grandissais avec beaucoup de photos de sa vie d'avant moi, dont certaines avec Romy Schneider. Elle a toujours été présente et c'est toujours quelqu'un dont il parle, à qui il pense, donc elle fait partie de la famille en quelque sorte." Anouchka Delon a également profité de son passage sur France 2 pour donner des nouvelles rassurantes de son célèbre papa de 85 ans, remis d'un AVC survenu en 2019.