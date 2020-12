Sarah Biasini : La fille de Romy Schneider est tombée enceinte après une épreuve douloureuse

Il y a près de deux ans maintenant, Sarah Biasini est devenue mère pour la première fois avec la naissance de sa fille Anna, née de ses amours avec le metteur en scène et chorégraphe Gil Lefeuvre. Un rôle de mère qu'elle a longtemps rêvé et qui s'est finalement concrétisé après un événement bouleversant, comme la comédienne l'a expliqué au magazine Elle du 24 décembre 2020, quelques jours avant la sortie de son premier ouvrage intime La Beauté du ciel (éd. Stock, le 6 janvier).

La petite Anna n'est pas arrivée "par hasard" : Sarah Biasini a découvert sa grossesse quelques semaines après que la tombe de sa mère a été profanée... Depuis sa mort, survenue en 1982, Romy Schneider est enterrée au petit cimetière de Boissy-sans-Avoir, dans les Yvelines, où elle possédait une maison de campagne en bordure de la forêt de Rambouillet. Mais le 1er mai 2017, des malfaiteurs ont osé profaner sa dernière demeure. "J'ai reçu un coup de fil de la gendarmerie me disant que la pierre tombale avait été descellée. Je me suis mise à pleurer, beaucoup, se souvient sa fille. Ma mère était déjà morte, certes, mais quand allait-on enfin la laisser tranquille ?"

Celle qui, jusqu'alors, n'allait que "très peu" sur la tombe de sa mère, y est allée "la gorge étranglée". Là-bas, Sarah Biasini a retrouvé "les marbriers, la capitaine de gendarmerie, le maire, le même qu'à l'époque de l'enterrement" qu'elle avait manqué, puisqu'elle n'avait que 4 ans. "Tous ces gens étaient doux, marchaient sur des oeufs, très respectueux de moi. Cela m'a bouleversée de me retrouver devant ces deux noms gravés, ceux de ma mère et de mon frère [David, mort à 14 ans en 1981, NDLR], s'est-elle souvenue. C'était comme un petit enterrement privé. J'ai eu l'impression de faire mon devoir de fille (...). C'était comme si je réglais mes comptes avec mon passé."

Les jours qui ont suivi, la comédienne a "ressenti un truc physique bizarre" : "L'envie de revivre cette journée constamment, sans comprendre pourquoi." Puis, est arrivée la surprise qu'elle n'attendait plus : "Trois semaines plus tard, je suis tombée enceinte ! Dix ans que je l'espérais, que j'avais envie d'un enfant et que ça ne venait pas." Un "déblocage" qui lui a par la suite inspiré le sujet de son livre intime, qui raconte "comment (s)a fille n'était pas arrivée par hasard" et le manque d'une mère dont elle n'a aucun souvenir.

L'intégralité de l'interview de Sarah Biasini est à découvrir dans le numéro du 24 décembre 2020 du magazine ELLE.