Sarah Biasini acclamée : la fille de Romy Schneider brille à Ramatuelle avec une autre "fille de"

Depuis quelques mois, elles se produisent à Paris et rencontrent un franc succès... mais à Ramatuelle, elles ont carrément brillé ! Ce jeudi soir, Sarah Biasini et Emmanuelle Galabru étaient sur la scène de l'un des festivals les plus prestigieux de l'année pour présenter leur adaptation du Visiteur Inattendu, tirée d'un roman d'Agatha Christie. Particulièrement applaudies, elles ont ensuite été félicitées dans les coulisses par les VIP présents dans le public.

Jacqueline Franjou, la pétillante présidente du Festival, est notamment venue les complimenter, tout comme Michel Boujenah, directeur artistique. Abd Al Malik et le réalisateur Radu Mihaileanu étaient également présents, tout comme un autre "fils de", Romain Sardou, directeur artistique des Plumes de Ramatuelle, qui était accompagné de sa compagne Kym.

Un bel événement qui aura permis de mettre en lumière le sourire trop rare dans les médias de Sarah Biasini : depuis plusieurs années, la fille de Romy Schneider ne tourne plus au cinéma, préférant les scènes de théâtre, plus discrètes mais parfois plus authentiques. Celle-ci a notamment été à l'affiche de nombreuses pièces de William Shakespeare et Georges Feydeau.

En janvier 2021, elle avait également publié son premier livre, La Beauté du Ciel, un roman évoquant la relation mère-fille, un sujet très sensible pour elle. En effet, si la jeune femme est devenue maman en février 2018 d'une petite Anna, elle a elle-même perdu sa mère, la grande actrice Romy Schneider, à 4 ans et demi seulement, un drame qu'elle évoque peu mais qu'elle questionne dans ce livre.

Interrogée par un journaliste, elle avait notamment raconté la difficulté pour elle de séparer la femme de l'actrice tant appréciée par les Français. "Je jongle avec le souvenir que le public a d'elle et mon intérêt unique pour la mère", avait-elle raconté. "Avant, je ne cherchais que la mère. Or, c'était très difficile de trouver la mère dans les films".

Heureusement, elle a toujours pu compter sur sa famille et ses proches pour lui parler de la femme qu'ils ont connue. "Ils ont bien insisté sur le fait qu'ils l'ont vue heureuse et allant chercher des plaisirs très simples comme des déjeuners du dimanche, des bonnes bouffes, des réunions de famille, des anniversaires, des Noël, des vacances partagées avec les uns et les autres."

Un lourd héritage qu'elle partage avec sa partenaire : Emmanuelle Galabru, âgée de 46 ans, est la fille d'un autre grand acteur, Michel Galabru, décédé en 2016. De la même génération, les deux femmes ne se connaissaient pourtant pas : "On s'était croisées dans une soirée, rapidement", avait raconté Emmanuelle Galabru dans Télématin. "Et je m'étais dit : 'elle, elle va me plaire' !" Dans cette belle pièce, Un visiteur inattendu, elles ont toutes les deux donné la réplique aux autres comédiens talentueux : Cédric Colas, Pablo Cherrey-Iturralde, Françoise Pavy, Antoine Courtray et Robert Plagnol.