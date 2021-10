Michel Galabru : Sa fille Emmanuelle et sa petite-fille complices pour un bel évènèment parisien

Emmanuelle Galabru et sa fille étaient de sortie le 17 septembre dernier. La fille et la petite-fille du grand acteur français, mort à l'âge de 93 ans en 2016, ont assisté au vernissage de l'exposition de la nouvelle collection de Nathalie et Emile Garçon. Cet évènement mode s'est tenu dans une boutique, à la Galerie Vivienne à Paris. Nathalie et Emile Garçon y ont présenté leur nouvelle collection, nommée (Re)born. Et il y avait du beau monde !

Ariane Massenet, Olivier Poivre d'Arvor, la créatrice de mode Chantal Thomass qui était accompagnée de son mari Michel Fabian, Catherine Schwaab, rédactrice en chef du magazine Paris Match, la chanteuse et comédienne Marianne James, les acteurs Agathe de La Boulaye, Elisa Servier, Sandrine Bonnaire, Laurent Olmedo et Florence Darel et le journaliste Guy Lagache, entre autres. Emmanuelle Galabru y a retrouvé une autre "fille de", Clémence Rochefort, fille du célèbre comédien Jean Rochefort, venue avec sa maman, Françoise.

Dans un décor feutré et autour des pièces rocks de la collection des créateurs de mode, les people ont pris la pose devant les photographes. Emmanuelle Galabru et son fille, une jolie jeune femme aux cheveux châtains et aux yeux bleus habillée très simplement (jean, débardeur, gilet et baskets), sont apparues très complices. Certains se sont amusé à essayer les vêtements présentés dans la boutique, comme la comédienne Elisa Servier.

Michel Galabru s'est éteint le 4 janvier 2016, juste après son frère Marc, décédé en octobre 2014 et sa femme Claude, en août 2015. Marié deux fois, le célèbre "gendarme" a épousé en premières noces Anne Jacquot, la mère de ses fils Jean et Philippe. Bien que toujours marié, il tombe amoureux de Claude Etevenon, avocate au barreau de Paris puis juge d'instruction à Sens et à Nanterre. Le couple accueille une fille : Emmanuelle. La comédienne de 45 ans s'est remémorée la relation de ses parents, qui vivaient leur amour en secret. "Pendant longtemps, plus de dix ans, ils se sont vus en cachette. Mon père m'appelait sa petite Mazarine", confiait-elle à l'époque à Paris Match.