Diaporama Michel Galabru : Sa fille Emmanuelle et sa petite-fille complices pour un bel évènèment parisien

Exclusif - Emmanuelle Galabru et sa fille - Vernissage de l'exposition de la collection "(Re) Born" de Nathalie Garçon et Emile Garçon dans la boutique de la Galerie Vivienne à Paris. © Coadic Guirec / Bestimage

Exclusif - Emmanuelle Galabru avec sa fille et Émile Stavritch (Garçon) - Vernissage de l'exposition de la collection "(Re) Born" de Nathalie Garçon et Emile Garçon dans la boutique de la Galerie Vivienne à Paris. © Coadic Guirec / Bestimage

Exclusif - Emmanuelle Galabru, sa fille et Émile Stavritch (Garçon) - Vernissage de l'exposition de la collection "(Re) Born" de Nathalie et Emile Garçon dans la boutique de la Galerie Vivienne à Paris. © Coadic Guirec / Bestimage

Exclusif - Sandrine Bonnaire et Nathalie Garçon - Vernissage de l'exposition de la collection "(Re) Born" de Nathalie et Emile Garçon dans la boutique de la Galerie Vivienne à Paris. © Coadic Guirec / Bestimage

Exclusif - Laurent Olmedo et Élisa Servier - Vernissage de l'exposition de la collection "(Re) Born" de Nathalie Garçon et Emile Garçon dans la boutique de la Galerie Vivienne à Paris. © Coadic Guirec / Bestimage

Exclusif - Florence Darel et Nathalie Garçon - Vernissage de l'exposition de la collection "(Re) Born" de Nathalie Garçon et Emile Garçon dans la boutique de la Galerie Vivienne à Paris. © Coadic Guirec / Bestimage

Exclusif - Sylvie Lancrenon, Nathalie Garçon et Cécile Telerman avec sa fille - Vernissage de l'exposition de la collection "(Re) Born" de Nathalie Garçon et Emile Garçon dans la boutique de la Galerie Vivienne à Paris. © Coadic Guirec / Bestimage

Exclusif - Chantal Thomass et son mari Michel Fabian - Vernissage de l'exposition de la collection "(Re) Born" de Nathalie Garçon et Emile Garçon dans la boutique de la Galerie Vivienne à Paris. © Coadic Guirec / Bestimage

Exclusif - Guy Lagache et Nathalie Garçon - Vernissage de l'exposition de la collection "(Re) Born" de Nathalie Garçon et Emile Garçon dans la boutique de la Galerie Vivienne à Paris. © Coadic Guirec / Bestimage

Exclusif - Clémence Rochefort et sa mère Françoise Rochefort - Vernissage de l'exposition de la collection "(Re) Born" de Nathalie et Emile Garçon dans la boutique de la Galerie Vivienne à Paris. © Coadic Guirec / Bestimage

Exclusif - Olivier Poivre d'Arvor et Nathalie Garçon - Vernissage de l'exposition de la collection "(Re) Born" de Nathalie et Emile Garçon dans la boutique de la Galerie Vivienne à Paris. © Coadic Guirec / Bestimage

Exclusif - Émile Stavritch (Garçon), Nathalie Garçon et Marianne James - Vernissage de l'exposition de la collection "(Re) Born" de Nathalie Garçon et Emile Garçon dans la boutique de la Galerie Vivienne à Paris. © Coadic Guirec / Bestimage

Exclusif - Nathalie Garçon et Agathe de La Boulaye - Vernissage de l'exposition de la collection "(Re) Born" de Nathalie et Emile Garçon dans la boutique de la Galerie Vivienne à Paris. © Coadic Guirec / Bestimage

Exclusif - Émile Stavritch (Garçon), Nathalie Garçon et Marianne James - Vernissage de l'exposition de la collection "(Re) Born" de Nathalie Garçon et Emile Garçon dans la boutique de la Galerie Vivienne à Paris. © Coadic Guirec / Bestimage

25 / 33

Exclusif - Nathalie Garçon, et ses fils Jules Garçon et Émile Stavritch (Garçon), et leurs compagnes - Vernissage de l'exposition de la collection "(Re) Born" de Nathalie Garçon et Emile Garçon dans la boutique de la Galerie Vivienne à Paris. © Coadic Guirec / Bestimage