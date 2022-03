Romy Schneider : Sa fille Sarah lui rend hommage... entourée de deux Miss France !

Le septième art brille un peu partout dans le monde en ce début d'année 2022. Les Critics Choice Awards, la cérémonie des BAFTA a fait rêver petits et grands en Angleterre et en Amérique... mais la France n'est pas en reste. Et c'est un visage immense du cinéma tricolore qui va venir illuminer ces prochaines semaines, puisque la Cinémathèque Française, située dans le 12e arrondissement de Paris, organise une exposition et une rétrospective Romy Schneider, à l'occasion des 40 ans de sa disparition - la comédienne est morte le 29 mai 1982.

La rétrospective Romy Schneider prendra place du 16 mars au 31 juillet 2022. Mais quelques heures avant l'ouverture officielle des portes de l'évènement, quelques célébrités ont pu se rendre, en avant-première, sur les lieux pour assister au vernissage. La fille de l'actrice, Sarah Biasini - issue des amours de Romy Schneider et de Daniel Biasini - était présente, tout comme Nathalie Baye, Rosalie Varda, Costa-Gavras, mais aussi Diane Leyre et Clémence Botino, respectivement Miss France 2022 et Miss France 2020, Caroline Huppert, la chanteuse Jeanne Cherhal, Thierry Frémaux, Pierre Santini, Camille Esteban, Jean-Paul Rappeneau, Véronique Dabadie, Laetitia Avia, Déborah Grall, Anthony Sonigo, Serge Bromberg, Constance Dollé, Alban Aumard, Barbara Carlotti ou encore Serge Toubiana.

La Cinémathèque Française tient à rendre hommage à Romy Schneider. La fin de vie tragique de la comédienne, son étrange disparition à l'âge de 43 ans, sa liaison passée avec Alain Delon semblent, de plus en plus, prendre le pas sur sa carrière extraordinaire dans l'inconscient collectif. C'est pourquoi sa filmographie sera projetée sur grand écran, durant plus de 4 mois, et que son oeuvre sera détaillée, commentée, dans l'exposition, et à travers plusieurs conférences, à l'aide de textes, d'interviews radios, télévisées, de son journal et de making-of de ses tournages. Romy Schneider avait tourné pour les plus grands, Alain Cavalier, Claude Sautet,Luchino Visconti, Orson Welles. Il est temps de découvrir, ou de redécouvrir, les milles facettes de son talent...