Sarah Biasini et la mort de sa mère Romy Schneider : elle revient sur la théorie du suicide

Pour la première fois, Sarah Biasini revient sur son histoire familiale dans un ouvrage intitulé La Beauté du ciel. A l'occasion de la sortie du livre, la comédienne a accordé une interview au Parisien du 7 janvier 2021. Un entretien au cours duquel elle est revenue sur la mort de sa célèbre mère, Romy Schneider, survenue en 1983. Sarah Biasini n'avait alors que 4 ans.

Le matin du 29 mai 1982, c'est le producteur Laurent Pétin, dernier compagnon de "Sissi" qui a découvert son corps sans vie dans leur appartement parisien. L'actrice allemande, naturalisée française, était âgée de 43 ans. Se refusant à "détruire le mythe", le procureur en charge de l'enquête a refusé de faire autopsier le corps pour connaître la cause du décès. Depuis, la mort de Romy Schneider est restée entourée de mystère, plusieurs proches avançant des explications différentes... Pour Alain Delon, son fiancé de toujours, arrivé sur place peu de temps après le drame, l'actrice "s'est délibérément laissée mourir".

Du côté de la famille, on réfute l'hypothèse du suicide : "Qu'en penser ? Personne chez moi ne le soupçonne", Sarah Biasini a-t-elle confié au Parisien. La fille du journaliste franco-italien Daniel Biasini ne croit pas non plus aux rumeurs affirmant que la mort de sa mère est liée à sa dépendance à l'alcool et aux médicaments. En 2018, lors de la sortie du film 3 jours à Quiberon, qui présente Romy Schneider comme une actrice brisée et alcoolique, sa fille avait témoigné son indignation en affirmant : "Que les gens arrêtent de se faire de l'argent en colportant des mensonges (...). C'est complètement mal intentionné. On veut la dégrader."

Parfois, les enfants meurent avant leurs parents

Comment être mère quand on a aucun souvenir de la sienne ? Tel est le thème du premier ouvrage de Sarah Biasini, aujourd'hui âgée de 43 ans. Dans ce livre, la compagne du metteur en scène et chorégraphe Gil Lefeuvre revient sur la naissance de leur petite Anna, en 2018. Une grossesse longtemps rêvée, qui est finalement arrivée après un événement important pour la comédienne : la profanation de la tombe de sa mère, enterrée au petit cimetière de Boissy-sans-Avoir, dans les Yvelines. C'était comme si je réglais mes comptes avec mon passé", Sarah Biasini avait-elle confié au magazine Elle en décembre dernier.