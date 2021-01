Romy Schneider et la mort de son fils David à 14 ans : ce terrible accident qui a "achevé" la star

Ce drame a pour sûr précipité la disparition de Romy Schneider... Le 5 juillet 1981, soit dix mois avant le décès de l'actrice, son fils David a trouvé la mort dans des circonstances terribles et ce, à seulement 14 ans. Le coup de grâce pour la populaire comédienne, qui avait déjà été touchée par plusieurs années d'épreuves personnelles difficiles à surmonter.

Au printemps 1979, l'inoubliable interprète de Sissi fait d'abord face au suicide de son ex-mari Harry Meyen, acteur et metteur en scène berlinois avec qui elle a eu son fils David. Le couple avait divorcé avec éclat trois ans seulement auparavant. C'est également à cette période que prend l'eau son second mariage avec le journaliste franco-italien Daniel Biasini, qui se termine par un divorce en février 1981. Le père de la petite Sarah Biasini (alors âgée de 4 ans) part vivre à Los Angeles, mais il revient à Paris dès le mois suivant lorsqu'on diagnostique à Romy Schneider une tumeur au rein droit.

Les déconvenues continuent pour la star des films L'important c'est d'aimer, Une histoire simple ou encore La Piscine, puisqu'elle se casse le pied alors qu'elle profite au mois d'avril d'une cure de thalassothérapie à Quiberon. Le 23 mai 1981, elle est admise à l'hôpital américain de Neuilly-sur-Seine pour une ablation du rein atteint d'un cancer. Heureusement, la comédienne allemande naturalisée française peut compter sur le soutien de son nouveau compagnon, le producteur Laurent Pétin.

Tout bascule ce maudit 5 juillet 1981 : alors qu'il rentre d'une balade à vélo dans l'après-midi, David Meyen se rend à la propriété que possèdent les parents de Daniel Biasini, son ex-beau-père dont il est resté proche, à Saint-Germain-en-Laye. Trouvant le haut portail fermé, l'adolescent décide de l'escalader mais il perd l'équilibre et s'empale sur une des pointes en fer, perforant ainsi son abdomen et touchant son artère fémorale. Il parvient à rejoindre tant bien que mal la maison de ses grands-parents d'adoption, avant d'être conduit en urgence à l'hôpital. Prévenue par son ex-mari, Romy Schneider s'y précipite.

Ce que j'ai vécu de pire en plus de soixante-dix ans de vie

Il ne faut pas longtemps avant d'avoir le terrible verdict du chirurgien : David n'a pas survécu. Le calvaire de l'actrice se poursuit avec l'arrivée de paparazzis qui n'hésitent pas à se déguiser en infirmiers pour immortaliser l'adolescent sur son lit de mort. "Que des journalistes se déguisent en infirmiers pour photographier un enfant mort... Où est la morale ? Où est le tact ?", Romy Schneider déplore-t-elle lors de son passage dans l'émission Champs-Elysées en avril 1982. Heureusement, aucun média n'a jamais accepté de publier les morbides clichés. Des photographes qui ont également perturbé l'enterrement de David Meyen quelques jours plus tard, au point de faire perdre son sang-froid à Alain Delon, l'ex-fiancé et ami fidèle de Romy Schneider.

Lors d'une interview accordée au magazine Gala en 2018, Daniel Biasini s'était souvenu ce jour tragique : "C'est ce que j'ai vécu de pire en plus de soixante-dix ans de vie. Il est presque mort dans mes bras... Pendant six mois, je ne suis pas sorti. Vous vous réveillez en y pensant... C'est un moment terrible", avait-il confié. Un drame impossible à surmonter pour Romy Schneider, qui a finalement rejoint son fils David le 29 mai 1982, en trouvant la mort dans des circonstances floues, aujourd'hui encore.

"On dit que le désespoir que t'a causé la mort de David t'a tuée. Non, ils se trompent. Il ne t'a pas tuée. Il t'a achevée", avait écrit dans une ultime lettre d'amour Alain Delon, alors qu'il veillait le corps de son éternelle fiancée. Mère et fils reposent ensemble, au petit cimetière de Boissy-sans-Avoir, dans les Yvelines, où l'actrice venait d'acquérir une maison de campagne.