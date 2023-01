Stéphane Audran et Romy Schneider : Cet acteur très connu avec qui elles ont vécu une passion

Elles n'ont pas partagé que leur passion folle pour le septième art. Stéphane Audran et Romy Schneider ont également craqué, toutes deux, pour le même homme. L'heureux élu ? Le comédien Jean-Louis Trintignant, qui nous a malheureusement quittés en juin 2022 à l'âge de 91 ans. Et une chose est sûre : ces deux histoires d'amour ont été teintées de bonheur... mais aussi de divers parfums de scandale.

Jean-Louis Trintignant a tout d'abord rencontré Stéphane Audran - Colette Dacheville de son vrai nom - au cours Dullin de Paris où il a été formé au métier d'acteur. Ils se sont mêmes mariés en 1954 à Vincennes, hélas, cette romance a fini par prendre feu. Le comédien a tourné, en 1956, dans Et Dieu créa la femme et, comme vous le savez sans doute, il n'a pas pu résister au charme fou de Brigitte Bardot. Cette liaison aura donc mis fins à deux relations différentes, puisque BB était à l'époque avec le réalisateur Roger Vadim.

Elle, elle arrivera peut-être à te rendre heureux

Heureusement, Jean-Louis Trintignant ne s'est pas mis Stéphane Audran à dos, malgré le divorce. Ils ont même joué ensemble à trois reprises après leur rupture dont dans Les Biches de Claude Chabrol... le futur époux, donc, de Stéphane Audran. Quant à Jean-Louis Trintignant, il s'est remarié, en deuxièmes noces, avec Nadine Marquant. Mais son côté volage a repris le dessus en 1973 quand il a donné la réplique à Romy Schneider dans Le Train de Pierre Granier-Deferre. Ces batifolages n'ont duré que trois mois et ils sont revenus aux oreilles de Mme Trintignant, qui avait l'air de vivre ça de manière plutôt sereine.

"D'abord, j'aimais beaucoup Romy. C'était vraiment une femme très belle, intelligente, pleine de charme, expliquait-elle en novembre 2021 sur le plateau de l'émission C à Vous. Et je lui disais : 'Elle, elle arrivera peut-être à te rendre heureux'". Cette prévision était bien fausse. Jean-Louis Trintignant et Nadine Trintignant se sont séparés à la fin des années 1970, après avoir eu trois enfants - Marie, Pauline et Vincent - et, celle qui a pleuré l'acteur à son chevet, le jour de sa mort, n'était pas Romy Schneider ni Stéphane Audran, mais Marianne Hoepfner, son ultime épouse...