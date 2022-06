Mort de Jean-Louis Trintignant : Sa liaison explosive avec Romy Schneider... sa femme Nadine le savait !

Le comédien Jean-Louis Trintignant nous a quittés. C'est sa famille qui annonce sa mort ce vendredi 17 juin 2022. Figure incontournable des écrans, l'acteur de 91 ans n'avait pas brillé que pour ses histoires gravées à jamais sur pellicule : il avait aussi une vie intime particulièrement dense ! Parmi ses conquêtes, on comptait notamment la mythique Romy Schneider.

Jean-Louis Trintignant avait fait la rencontre de Romy en 1973 sur le tournage du film Le Train, réalisé par Pierre Granier-Deferre. C'est, comme cela s'était déjà produit avant avec Brigitte Bardot, le coup de foudre pour sa partenaire ! Ils vivront alors une passion amoureuse pendant trois mois. Problème : à cette époque il est alors marié - sa seconde union - à Nadine Marquand devenue Nadine Trintignant en 1961. Dans une interview pour France Dimanche, l'écrivaine et journaliste Sarah Briand avait évoqué le tournage de ce film sur lequel toute l'équipe avait compris qu'il se passait quelque chose entre les deux acteurs. "Elle [Romy Schneider, NDLR] ne pense qu'à cette passion intense qui la hante et aux moments qui suivent ceux où le réalisateur dit 'Coupez !'" disait-elle alors. L'actrice vivra très mal que Jean-Louis Trintignant mette fin à leur romance, ne voulant pas briser son mariage avec Nadine.

Clairement pas née de la dernière pluie, Nadine Trintignant - qui a réagi à la mort de son ex-époux - savait que son mari n'était pas du genre fidèle mais elle avait fini par composer avec. "D'abord, j'aimais beaucoup Romy. C'était vraiment une femme très belle, intelligente, pleine de charme. Et je lui disais : 'Elle, elle arrivera peut-être à te rendre heureux'", avait raconté la réalisatrice sur le plateau de l'émission C à vous en novembre 2021. Finalement, Nadine et Jean-Louis - qui ont eu trois enfants, Marie, Pauline et Vincent - se sépareront à la fin des années 1970 et leur divorce sera officiellement prononcé au début des années 1980. Après le divorce, l'acteur se mettra en couple avec Marianne Hoepfner alors que Nadine vivra de son côté une belle romance avec Alain Corneau.