Nadine et Jean-Louis Trintignant : Mort de leur fille Pauline à 9 mois, un drame qui les a rapprochés malgré les infidélités

De leur histoire d'amour, Nadine Trintignant en a fait un livre. C'est pour la vie ou pour un moment retrace la passion intense et parfois tumultueuse entre les parents de Marie Trintignant. Vingt ans d'amour et trois enfants plus tard, l'ex-femme de Jean-Louis Trintignant a livré de précieuses confidences auprès des journalistes de Paris Match. Folle amoureuse de l'acteur qui "faisait divinement l'amour", Nadine Trintignant connaissait pourtant les attraits de son époux pour les plaisirs de la chair et a subi quelques infidélités de sa part. Elle révèle : "Au début de notre histoire on s'était dit : si l'un trompe l'autre, il le prévient, ainsi on se séparera en s'aimant quand même. Mais on ne s'est pas séparés. J'ai refait confiance. Jean-Louis est difficile à cerner, si compliqué, si paradoxal ! C'est l'être le plus doux que j'ai connu. Pourtant il est capable de cruauté."

Après un avortement, leur premier enfant naît en 1962 : Marie. Sept ans plus tard, Nadine donne naissance à une deuxième fille prénommée Pauline. Malheureusement, la fillette meurt neuf mois seulement après sa naissance. Un drame qui a dans un premier temps rapproché le couple. Malgré le chagrin et la peine engendrés par ce décès tragique, Jean-Louis Trintignant noie sa tristesse en continuant à jouer dans la pièce de Bernardo Bertolucci à Rome. Nadine Trintignant raconte : "Il est un immense acteur. Bernardo en a profité et je le comprends. Jean-Louis, dans ce film, me bouleverse. Je me suis rendue quelquefois sur le plateau avec mon frère Serge. Je regardais le film et je voyais notre fille Pauline. Après le film, on n'a rien fichu pendant un an." Pour faire le deuil de sa fille, Nadine écrit et réalise en 1971 le film Ça n'arrive qu'aux autres avec Catherine Deneuve et Marcello Mastroianni qui raconte (forcément) l'histoire d'un couple confronté au décès de leur nourrisson.

Malheureusement, les infidélités de Jean-Louis et les disputes s'enchainent pour le couple en privé. Au bord de l'explosion, ils décident malgré tout de faire un troisième enfant : Vincent né en 1973. "Mon obsession était que Marie ait un frère ou une soeur du même père" explique la scénariste dont la fille Marie est morte en 2003 sous les coups de Bertrand Cantat.

Mais l'osmose ne revient pas entre les deux amants. Nadine Trintignant finit par pousser Jean-Louis dans les bras de sa maîtresse Romy Schneider. "On ne pouvait plus s'apporter de bonheur. C'était l'époque où j'ai incité Jean-Louis à poursuivre avec Romy; elle était intelligente, belle, marrante, indépendante. Je n'avais pas beaucoup de mérite, puisque j'étais amoureuse d'Alain" révèle-t-elle. En 1976, elle s'installe avec Alain Corneau, dont elle se séparera en 2010.

De leur amour fort et passionnel, Nadine Trintignant ne garde désormais que de merveilleux souvenirs mais surtout un respect éternel pour celui qui a partagé sa vie de si nombreuses années. "Il a tellement souffert de notre séparation..." confie-t-elle, inquiète d'avoir pu faire du mal au premier homme de sa vie.