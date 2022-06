Mort de Jean-Louis Trintignant : Sa liaison avec Brigitte Bardot a brisé son premier mariage

Jean-Louis Trintignant est mort, sa famille a annoncé la terrible nouvelle à l'AFP ce vendredi 17 juin 2022. Si pour beaucoup le défunt comédien Jean-Louis Trintignant est associé à Nadine, celle avec qui il avait eu la regrettée Marie Trintignant, sa vie amoureuse avait été particulièrement riche. Marié une première fois en 1954, il avait mis fin à cette union en raison de son coup de foudre pour Brigitte Bardot.

En effet, Jean-Louis Trintignant et BB se rencontrent en 1956 sur le tournage du film culte Et Dieu... créa la femme réalisé par Roger Vadim. A cette époque, celui-ci est alors marié à Brigitte Bardot, leur union ayant été scellée devant le maire en 1952. Quant à Jean-Louis, il est de son côté marié à Stéphane Audran. Qu'à cela ne tienne, les deux héros du film tombent amoureux après des débuts difficiles comme partenaires de jeu et deux mariages se brisent alors. "À force d'être naturelle dans mes scènes d'amour avec Jean-Louis, je finis tout naturellement par l'aimer. J'éprouvais pour lui une passion dévorante", écrivait Bardot dans ses mémoires. "Trin­ti­gnant voulait une preuve d'amour, un sacri­fice, et menaça de ne plus revoir Brigitte si elle ne me quit­tait pas immé­dia­te­ment", avait de son côté révélé Vadim, rapportait Marie-Claire.

Jean-Louis Trintignant se mettra alors définitivement en couple avec Brigitte Bardot, au grand drame de sa femme Stéphane Audran. Mais, pas rancunière, celle-ci lui donnera toutefois la réplique à trois reprises par la suite : en 1968 dans Les Biches, en 1971 dans Sans mobile apparent et en 1982 dans Boulevard des assassins. Il faut dire qu'entre temps l'histoire avec Bardot avait pris fin, Jean-Louis y ayant mis un terme en 1957 persuadé que BB avait été infidèle pendant qu'il faisait son service militaire.

Malgré les années, Trintignant et Bardot étaient fâchés. Interrogée par le magazine Gala, l'actrice avait évoqué les hommes de sa vie, Sami Frey et Jean-Louis Trintignant en tête. A la question de savoir si elle avait des nouvelles, elle répondait alors : "Rien. Ni de l'un ni de l'autre. Mais je ne peux pas être amie avec les hommes que j'ai énormément aimés. Jean Louis et Sami ont été, je crois, les plus grands amours de ma vie, les plus importants, les plus profonds, les plus irremplaçables. Conserver de l'amitié après avoir connu la passion, ce serait une aumône qui ne me correspondrait pas. Je suis trop entière. Donc je préfère ne rien avoir du tout."