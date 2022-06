Obsèques de Jean-Louis Trintignant : Nadine et Marianne Hoepfner, ses deux femmes soudées dans l'épreuve

Jean-Louis Trintignant a tiré son ultime révérence ce vendredi 17 juin à l'âge de 91 ans. Une perte douloureuse pour ses proches et le milieu du cinéma, à qui l'acteur a longtemps fait honneur avec son talent inégalable. Ces dernières années, Jean-Louis Trintignant se faisait plus discret, affaibli par le poids des années : "Il ne voyait presque plus, marchait avec difficulté, se souvient-elle. Mais Jean-Louis est resté clair, il a gardé jusqu'au bout son intelligence et sa profondeur. Il a lutté courageusement..." confiait Nadine Trintignant à Paris Match. D'ailleurs, cette dernière, ex-femme du regretté comédien, s'entendait à merveille avec Marianne Hoepfner, sa dernière épouse à tel point qu'elle leur rendait régulièrement visite chez eux.

C'est donc plus soudées que jamais que deux des femmes de la vie de Jean-Louis Trintignant lui ont fait leurs derniers adieux au cimetière du Pont-de-Justice à Nîmes, dans le Gard, département d'où il était originaire. Si Nadine Trintignant avait opté pour une tenue blanche, Marianne, elle, était vêtue de noir, le visage miné par le chagrin mais soutenue par celle qui a si longtemps partagé la vie de son défunt mari. Parmi les autres stars présentes autour d'elle, on trouvait notamment Claude Lelouch, Marc Lavoine mais aussi Charles Berling et le journaliste Claude Sérillon d'après les informations et les clichés dévoilés par Midi Libre.