Jean-Louis Trintignant est mort, il avait 91 ans

Jean-Louis Trintignant nous a quittés après avoir mené une vie aussi extraordinaire que douloureuse, émaillée de deuils. Il est parti rejoindre sa fille chérie, Marie, à l'âge de 91 ans. Sa mort a été relatée par sa famille à l'AFP ce 17 juin 2022. Mariane Hoepfner Trintignant, son épouse, a confirmé la triste nouvelle via un communiqué transmis par son agent.

Elle a fait savoir qu'il est "mort paisiblement, de vieillesse, ce matin, chez lui, dans le Gard, entouré de ses proches". Conformément à son souhait, les obsèques se dérouleront dans l'intimité.

Né dans le Vaucluse en 1930, Jean-Louis Trintignant déménage à Aix-en-Provence pour suivre des études de droit. Il s'aperçoit rapidement que sa destinée est ailleurs et monte à Paris pour devenir acteur et devient l'élève de Charles Dullin et de Tania Balachova. Après quoi, il entame, en 1951, une petite carrière.

Jean-Louis Trintignant débute véritablement au cinéma en 1956 dans Si tous les gars du monde de Christian-Jaque. La même année, il partage l'affiche avec Brigitte Bardot de Et Dieu créa la femme, le chef d'oeuvre de Roger Vadim. Sa carrière s'envole mais, en 1958, il est mobilisé à Alger où il sert l'armée française jusqu'à la fin de la guerre d'Algérie.

En 1966, Claude Lelouch le choisit pour donner la réplique à Anouk Aimée dans le mythique Un homme et une femme. La même année, il joue dans le très politique Z, de Costa Gavras qui lui vaut le Prix d'Interprétation à Cannes en 1969. Dès lors, il va tourner dans une centaine de films à la fois d'auteurs et grand public. En 1980, lassé du monde du cinéma, il se retire dans sa propriété d'Uzès près d'Avignon.

D'abord marié à l'actrice Stéphane Audran, il épouse ensuite la réalisatrice Nadine Trintignant en 1960. Avant leur divorce en 1976, le couple a eu 3 enfants : Marie, née en 1962 et tombée sous les coups de son compagnon Bertrand Cantat en 2003, Pauline, née en 1969 et victime de la mort subite du nourrisson neuf mois plus tard et Vincent, né en 1973.

Atteint d'un cancer de la prostate, le géant du cinéma français avait pris la décision de ne pas faire de chimiothérapie. En marge de sa maladie, Jean-Louis Trintignant ne s'est jamais vraiment remis de la mort de sa fille Marie. "Ça ne se guérit pas. Depuis quinze ans, ça m'a complètement abattu. Je suis mort il y a quinze ans, avec elle (...) Il y a beaucoup de choses qui me font penser à Marie. Je suis même un peu gêné, parce que, parfois, c'est même un peu trop chaud. J'avais des rapports fusionnels avec Marie (...) Quand elle était enfant, elle était magnifique", avait-il confié dans Entrée Libre en décembre 2018.

Sa dernière apparition sur grand écran date de 2019 avec Les plus belles années d'une vie, où il retrouvait sa partenaire Anouk Aimée et le réalisateur Claude Lelouch. Il avait également fait une apparition, face caméra, lors de la cérémonie des César 2021, où il était apparu très diminué.