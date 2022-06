Mort de Jean-Louis Trintignant : son ex-femme Nadine réagit et salue "quelqu'un de rare, de déroutant"

Mariée pendant quatorze ans environ à Jean-Louis Trintignant, son ex-épouse Nadine a tenu à lui rendre un dernier hommage vendredi 17 juin sur BFM TV à l'annonce de son décès.

"C'était quelqu'un de rare, de déroutant dans le bons sens, un immense comédien", a t-elle souligné dans un premier temps. "Quand on aime quelqu'un, on l'aime pour la vie. On est amoureux, ça ne dure pas, mais on aime pour toujours", a t-elle ensuite rajouté. Elle est également revenue sur un passage très difficile de sa vie commune avec l'acteur, à savoir la perte de leurs deux filles, Marie et Pauline. La première étant décédée à la suite d'un oedème cérébral après une bagarre avec Bertrand Cantat et la seconde à seulement dix mois d'un drame survenu sur le tournage du film Conformiste à Rome. "C'est des fêlures dont on ne se défait jamais", a reconnu Nadine, qui a finalement voulu couper court à la conversation quelques instants plus tard, probablement très touchée par le fait de se replonger dans ces souvenirs douloureux.