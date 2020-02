Jean-Louis Trintignant malade : Il ne prend pas de traitement contre son cancer

Atteint d'un cancer de la prostate qu'il avait publiquement révélé en 2017, Jean-Louis Trintignant , 89 ans, fait le bilan pour Nice-Matin. Le temps passe et la maladie le ronge mais il n'a pas l'air de s'en inquiéter. "Vous savez, pour 60 % d'entre nous, on a tous un cancer. Mais quand on est vieux, ce n'est pas la maladie la plus grave, dit-il avec une certaine philosophie tout en précisant qu'il "ne prend même pas de traitement".

Jean-Louis Trintignant a peut-être atteint un grand âge mais il estime que "ce n'est pas normal de vivre jusqu'à cent ans". "Moi, je suis très modeste sur ce plan-là." Il avoue sans peine ne pas être un homme optimiste, "un pessimiste acceptable", même, "désespéré mais pas triste". Il cite Paul, son deuxième-petit fils, fils de François Cluzet et de la défunte Marie Trintignant. "Il est poète, voyage beaucoup et pas bêtement. En tout cas, il me dit que les progrès ont toujours été accomplis par des gens optimistes jamais par des gens comme moi." Sa fille Marie a eu plusieurs enfants, "quatre de quatre papas différents" : Roman né en 1986 de Richard Kolinka, Paul né en 1993 de François Cluzet, Léon né en 1996 de Mathias Othnin-Girard, et Jules né en 1998 de Samuel Benchetrit.

Malgré ces gros problèmes de santé, il affirme trouver du réconfort auprès de ses petits-enfants, justement. "Ils sont merveilleux et je les adore. Et bien, quand on a ça, on n'a pas tout raté. Oui, ça vaut la peine de vivre", avait-il concédé.

À maintes reprises, Jean-Louis Trintignant s'est confié sur le drame de sa vie, la mort de sa fille Marie. Dix-sept ans après la disparition de celle-ci, l'acteur a toujours affirmé qu'il ne s'en remettra jamais.