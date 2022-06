De quoi est mort Jean-Louis Trintignant ? Sa famille apporte des précisions

Un monument du cinéma s'en est allé. Jean-Louis Trintignant est décédé ce vendredi 17 juin 2022, à 91 ans, a annoncé sa famille à l'AFP. Mais de quoi est mort l'acteur du film culte Un homme et une femme ? Son épouse Marianne Hoepfner Trintignant a apporté la réponse afin d'éviter la moindre rumeur.

Dans son communiqué, elle a fait savoir que Jean-Louis Trintignant était mort chez lui, dans le Gard, entouré des siens. Mais, surtout, elle a précisé que l'acteur était tout simplement mort "paisiblement, de vieillesse". Une fin plutôt douce alors qu'il souffrait énormément depuis plusieurs années maintenant. En 2017, on apprenait ainsi qu'il était victime d'un cancer de la prostate. Puis, par la suite, il avait volontairement choisi de ne plus suivre son traitement...

Son ex-épouse, la réalisatrice Nadine Trintignant, avait apporté des détails quant à l'état de santé de son ancien mari qu'elle voyait encore de temps en temps. Interrogée sur Cnews en novembre 2021, elle disait alors : "Il a, vous savez, cette maladie du sucre, le diabète. Il n'a pas voulu faire de régime. Il a dit : 'Je ne change rien à ma vie' et comme il est très honnête, maintenant il dit : 'c'est moi qui l'ai voulu, c'est un choix que j'ai fait'. Il perd la vue, il ne peut plus bien marcher. Il ne va pas bien, non, il va mal." Des nouvelles terribles qui faisaient écho à celles rapportées par le magazine Paris Match dans la même période. "Récemment, elle est allée à Collias voir Jean-Louis. Lui n'est plus en forme. Diabétique, il perd peu à peu la vue. Les amants désunis, arrière-grands-parents, ont discuté quatre heures durant de tout, de vieilles brouilles", pouvait-on lire dans les pages du magazine.

Malgré ces gros problèmes de santé, Jean-Louis Trintignant affirmait trouver du réconfort auprès de ses petits-enfants, justement. "Ils sont merveilleux et je les adore. Et bien, quand on a ça, on n'a pas tout raté. Oui, ça vaut la peine de vivre", avait-il concédé dans les pages de Nice-Matin en 2020. Nul doute que tout son clan pleure aujourd'hui sa mort et se prépare pour les adieux. Le défunt comédien avait réfléchi à ses obsèques et souhaitait que cela se fasse dans l'intimité.