Mort de Jean-Louis Trintignant : son choix pour ses obsèques dévoilé par sa femme

Depuis plusieurs mois, Jean-Louis Trintignant vivait discrètement dans sa maison du Gard, victime de nombreux problèmes de santé comme l'avait dévoilé son ex-épouse Nadine. Le comédien, déjà diminué par un cancer de la prostate, souffrait aussi de diabète et avait du mal à voir et à se déplacer. Son épouse actuelle, Mariane Hoepfner, a donné des précisions. Surtout, elle a d'ores et déjà évoqué ses obsèques.

C'est par un communiqué transmis à l'AFP ce vendredi 17 juin, que l'on a appris la mort de Jean-Louis Trintignant, parti "paisiblement, de vieillesse, chez lui". A 91 ans, il avait derrière lui une carrière impressionnante et était notamment entré dans l'histoire du cinéma avec Un homme et une femme de Claude Lelouch, où il incarne un pilote automobile amoureux d'Anouk Aimée. Il avait remporté un prix d'interprétation à Cannes pour Z de Costa Gavras en 1969 et un César du meilleur acteur pour Amour (2012) de Michael Haneke, film récompensé d'une Palme d'or. Alors que l'on pourrait imaginer que le comédien puisse avoir droit à un hommage national - comme ce fut le cas pour son confrère Jean-Paul Belmondo -, il n'en sera rien...

En effet, dans son communiqué Mariane Hoepfner a précisé que Jean-Louis Trintignant avait déjà réfléchi à ce qu'il voulait après sa mort. "Conformément à son souhait, les obsèques se dérouleront dans l'intimité", peut-on lire. S'il ne faudra donc pas compter sur de grandes obsèques publiques en présence du show business, cela n'empêche que sa mémoire a été largement saluée, notamment par le président de la République, Emmanuel Macron. Le chef de l'état a salué un "formidable talent artistique" qui "a accompagné un peu nos vies à travers le cinéma français". "C'est une page qui se tourne", a-t-il ajouté, interrogé en marge du salon Vivatech à Paris, rappelant la "voix douce" du comédien aux 120 films.