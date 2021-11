"Il ne va pas bien" : Nadine Trintignant inquiète pour son ex-mari Jean-Louis

Nadine Trintignant était l'invitée de L'Heure des Pros sur CNews, le 24 novembre. Sur le plateau, l'ex-femme de Jean-Louis Trintignant est venue faire la promotion de son livre, C'est pour la vie ou pour un moment ? (Editions Bouquins) dans lequel elle retrace son histoire d'amour avec son premier mari, père de la défunte Marie Trintignant. L'octogénaire en a profité pour évoquer l'état de santé inquiétant de l'acteur et réalisateur. "Il ne va pas bien, je vous dis la vérité", a-t-elle lancé à Pascal Praud.

Avant de s'épancher un peu plus sur le sujet. "Il a, vous savez, cette maladie du sucre, le diabète. Il n'a pas voulu faire de régime. Il a dit : 'je ne change rien à ma vie' et comme il est très honnête, maintenant il dit : 'c'est moi qui l'ai voulu, c'est un choix que j'ai fait'". Selon Nadine Trintignant, l'acteur de 90 ans, qui a été éprouvé par un cancer de la prostate révélé en 2017, voit de moins en moins bien et a du mal à se déplacer. "Il perd la vue, il ne peut plus bien marcher. Il ne va pas bien, non, il va mal", a-t-elle martelé, à propos de celui que l'on a pu voir dans le film de Claude Lelouch, Un homme et une femme.

Comme le rappelait Paris Match dans son numéro paru le 10 novembre dernier, Nadine et Jean-Louis Trintignant -qui ont eu trois enfants dont deux filles, Pauline morte à seulement 9 mois et Marie Trintignant, décédée en 2003 sous les coups de Bertrand Cantat - sont restés très proches, malgré leur séparation datant de la fin des années 1970.

La réalisatrice de 87 ans continue de rendre visite au comédien. "Récemment, elle est allée à Collias voir Jean-Louis. Lui n'est plus en forme. Diabétique, il perd peu à peu la vue. Les amants désunis, arrière-grands-parents, ont discuté quatre heures durant de tout, de vieilles brouilles", peut-on lire dans les pages du magazine.