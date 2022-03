Emma Watson tacle discrètement J.K. Rowling et dénonce ses propos transphobes

En voilà deux qui sont prêtes à sortir les baguettes magiques pour se lancer dans un duel redoutable. Le dimanche 13 mars 2022, Emma Watson est montée sur la scène du Royal Albert Hall de Londres, lors de la 75e cérémonie des BAFTA - les British Academy Film Awards -, pour remettre le prix du meilleur film britannique. La comédienne, 31 ans, en a profité pour lancer une petite pique bien discrète à l'autrice des sept volets de la saga Harry Potter, J.K. Rowling.

Rebel Wilson, maîtresse de cérémonie, a présenté sa célèbre consoeur avant que celle-ci ne la rejoigne sur les planches. "C'est Emma Watson qui va remettre la prochaine récompense, a-t-elle expliqué. Elle se dit féministe, mais on sait tous que c'est une sorcière..." L'actrice, camarade de Daniel Radcliffe et Rupert Grint, a effectivement interprété Hermione Granger dans les huit films Harry Potter. Et si sa carrière a été lancée par cette opportunité extraordinaire, elle n'en reste pas moins choquée par les propos transphobes très réguliers de J.K. Rowling.

"Je suis là pour TOUTES les sorcières, au passage", a-t-elle simplement déclaré. Impossible de ne pas voir, là-dedans, une référence aux théories fumeuses de J.K. Rowling, qui tient absolument à séparer les femmes trans des femmes "qui ont leur règle" et qui ne s'arrête plus d'aborder le sujet sur les réseaux sociaux. Elle a carrément proposé, sur Twitter, de renommer la Journée internationale des droits des femmes en la Journée de "celles dont on ne doit pas prononcer le nom". Ses opinions n'ont été ni partagées, ni défendues par les trois acteurs stars des films Harry Potter, qui supportent chacun à leur manière la communauté trans.

Face à une photographie d'elle datant de 2020, avant qu'elle n'entame régime et séances de sport, Rebel Wilson s'est permis d'ajouter, elle aussi, son petit grain de sel . "Cette image a été capturée il y a deux ans, et depuis, j'ai énormément changée, a-t-elle rappelé. J'espère que J.K. Rowling approuve..."

BAFTA 2022, le palmarès

Meilleur film : The power of the dog, de Jane Campion

Meilleur film britannique : Belfast, de Kenneth Branagh

Meilleur film en langue non-anglaise : Drive my car, de Ryusuke Hamaguchi

Meilleure réalisation : Jane Campion pour The power of the dog

Meilleure actrice : Joanna Scanlan dans After love

Meilleur acteur : Will Smith dans La méthode Williams

Meilleur second rôle féminin : Ariana Debose dans West Side Story

Meilleur second rôle masculin : Troy Kotsur dans Coda

Meilleur espoir : Lashana Lynch dans Mourir peut attendre

Meilleur premier film : The harder they fall de Jeymes Samuel

Meilleur documentaire : Summer of soul de Ahmir "Questlove" Thompson, David Dinerstein, Robert Fyvolent, Joseph Patel

Meilleur film d'animation : Encanto de Jared Bush, Byron Howard, Yvett Merino, Clark Spencer

Meilleur scénario original : Licorice pizza, de Paul Thomas Anderson

Meilleur scénario adapté : Coda, de Siân Heder

Meilleurs costumes : Jenny Beavan pour Cruella

Meilleur casting : Cindy Tolan pour West side story