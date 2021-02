Rebel Wilson transformée : elle pique une robe de Meghan Markle !

De son côté, Rebel Wilson profite pleinement de sa nouvelle silhouette allégée de près de 30 kilos et ce, un an après avoir radicalement changé son hygiène de vie. Tout au long de ce processus, la comédienne a partagé avec honnêteté et humour ses progrès sur les réseaux sociaux. C'est également avec dérision qu'elle a récemment confirmé sa rupture avec son petit-ami, le millionnaire Jacob Busch, après un an de romance. Ce week-end, l'actrice semble s'être joyeusement changé les idées en assistant à la 55e édition du Super Bowl à Tampa, en Floride.