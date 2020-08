Rebel Wilson amincie : l'actrice dévoile sa jolie nouvelle silhouette

"J'ai eu 40 ans en mars et je me suis dit, voilà ce que ce sera. Ce sera l'année où je vais juste me concentrer sur les bienfaits sur la santé, a expliqué au tabloïd anglais The Sun en juin dernier celle qui interprétait Amy la baleine dans les films Pitch Perfect. Ce n'est pas comme si je voulais perdre du poids et atteindre un certain poids. C'est plus que ça, il s'agit de gérer mentalement les raisons pour lesquelles je mangeais trop et où j'avais un travail pour lequel j'étais payée beaucoup d'argent pour être plus grosse, ce qui peut parfois vous perturber."

Depuis le début de l'année, Rebel Wilson a perdu plus de 18 kg et vise un poids de 75 kg. Épaulée au quotidien par son coach sportif, elle suit également la méthode Mayr, un régime "qui élimine les intolérances alimentaires, réduit le sucre, encourage à manger des aliments doucement, booste le système immunitaire et réduit l'inflammation", selon le magazine People. Une promesse ambitieuse, mais visiblement payante !