Rebel Wilson : Déterminée à perdre du poids, elle était payée pour rester ronde

Grâce aux réseaux sociaux, les stars communiquent directement avec leurs fans. Rebel Wilson avait confié aux siens son désir de perdre du poids. Elle révèle désormais avoir été incitée à rester ronde par le cinéma, pour obtenir des rôles.

C'est au Sun que Rebel Wilson fait cette surprenante confession. L'héroïne du film Le Coup du siècle (avec Anne Hathaway, sorti le 17 juillet 2019) a discuté santé avec le tabloïd britannique. Elle a également parlé de son objectif de perte de poids, qu'elle avait partagé au mois de janvier.

"Bizarrement, cette année serait l'année de la santé. Je nomme mes années maintenant, et c'est comme d'avoir une résolution, mais pour toute l'année. J'ai aussi eu 40 ans en mars, donc je me suis dit que ce sera ça. Ce sera l'année durant laquelle je me focaliserai sur la santé", explique Rebel Wilson. La comédienne souhaite peser 75 kilos d'ici au mois de janvier 2021. Depuis le début de son régime, elle en a déjà perdu 18.

"Ce n'est pas comme si je voulais perdre du poids pour atteindre un certain nombre. Le but est surtout mental, m'occuper des raisons de ma suralimentation, et j'avais un travail où, par moment, on me payait beaucoup d'argent pour être plus grosse, ce qui peut être troublant", ajoute Rebel Wilson. Le Sun précise que son agence l'avait recrutée, car elle n'avait aucune autre actrice ronde, et que Rebel a été révélée dans le rôle d'Amy la baleine, dans les films The Hit Girls (2012), Pitch Perfect 2 (2015) et Pitch Perfect 3 (2017).