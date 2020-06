Rebel Wilson, au régime, ne baisse pas les bras : "Ça vaut le coup !"

L'année de la santé poursuit son cours. Rebel Wilson, qui avait pris de grandes résolutions début 2020, n'a pas baissé les bras. Ni les incendies, ni la menace du coronavirus, ni même le confinement ne l'ont poussée à abandonner. Au contraire, la jeune comédienne a confirmé que son but était toujours d'atteindre les 75 kg avant le mois de janvier prochain. "Je me suis beaucoup entraînée, ce qui a été assez compliqué avec les restrictions liées à la pandémie. Il a fallu que j'aille dans des parcs, me rouler dans la poussière pour pouvoir faire mes squats", a-t-elle plaisanté auprès de Sunrise in Australia.

Sa routine est simple à mémoriser, mais compliquée à tenir sur la durée. Non seulement elle a arrêté la malbouffe et le sucre, mais Rebel Wilson fait du sport six jours sur sept. Sa routine se base sur des entraînements à haute intensité (HIIT) durant lesquelles elle travaille sa mobilité, sa résistance, sa technique et son tempo. Son coach l'aurait aussi poussée, durant ses sessions à l'extérieur, à gravir les marches du mythique Opéra de Sydney – ville dans laquelle elle réside – au pas de course. En France, les salles de sport rouvrent peu à peu leurs portes, dans des conditions bien particulières. C'est également le cas chez l'actrice. "Je suis bien contente, se réjouit-elle. Je vais pouvoir pousser de la fonte !"