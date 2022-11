Rebel Wilson fiancée à Agruma : Déjantées, elles ont annoncé leur bonheur de façon très inattendue

Auparavant, l'actrice australienne était en couple avec Jacob Busch, héritier de Budweiser. Après un an de relation, ils s'étaient finalement séparés en février 2021. Par la suite, elle avait profité de sa vie de célibataire en ayant plusieurs aventures charnelles : "Je voulais délibérément me pousser à avoir des rencards avec plein de personnes et acquérir cette expérience, ce qui, je le sais, n'est pas normal, mais cela m'a vraiment aidée à découvrir ce que j'aimais et ce que je n'aimais pas. (...) Ce n'était pas vraiment moi. Je suis un peu plus une fille conservatrice, normalement". Grande romantique, elle confiait être chercher "la bonne personne."

Après avoir été "par intermittence sur l'application de rencontre pour célébrités et VIPs Raya", Rebel Wilson avait finalement trouvé l'amour avec Agruma qu'elle a rencontrée grâce à un ami commun : "Il nous connaissait toutes les deux depuis au moins cinq ans et il pensait que nous allions nous entendre - et c'est ce qui s'est passé !" Quelques mois plus tard en mai dernier, elle avait évoqué sa compagne en déclarant qu'elle était "en couple et heureuse dans une relation" lors d'une apparition dans le podcast U Up de Jordana Abraham et Jared Freid.