Rebel Wilson : En couple avec son millionnaire canon avant qu'elle ne perde 28 kilos

Une année. C'est la durée que s'est donnée Rebel Wilson pour atteindre les 74 kilos (165 lbs) comme elle l'a confié lors d'un live Instagram où elle s'est épanchée sur son "année de la santé". Douze mois marqués par sa perte de poids conséquente, résultant d'un mode de vie plus sain, mais également par l'officialisation de son couple avec Jacob Busch, un businessman millionnaire (29 ans).

"Les gens me demandent si le mec canon sur mon Instagram est mon petit-ami. Je réponds que oui, c'est vrai. C'est une personne très privée, donc je n'aime pas trop donner de détails à ce sujet. Mais je dirais juste qu'on a commencé à sortir ensemble avant que je ne commence ma transformation. Donc ça vous prouve les filles que vous n'avez pas à porter une certaine taille pour avoir un copain", a raconté Rebel Wilson, le mercredi 2 décembre 2020. Ensemble depuis donc plus d'un an, la comédienne et cet héritier d'une grande marque de bières avaient officialisé leur relation en bonne et due forme, sur le tapis rouge du Gala de Monte-Carlo en septembre dernier.

Pour arriver à perdre autant de poids, Rebel Wilson s'est cantonnée à un régime n'excédant pas les 1500 calories par jour. La comédienne de 40 ans a très bien réagit au régime "riche en protéines". Avant de commencer sa perte de poids, elle mangeait "probablement 3000 calories" journalières. Résultat : elle a perdu 28 kilos. Ayant désormais atteint son poids de prédilection, elle s'autorise un régime un peu plus consistant et veut désormais maintenir ce mode de vie.

Malgré tout, Rebel Wilson suit toujours un programme de sport assez intensif. À 40 ans, elle a expliqué avoir fait congeler plusieurs de ses ovules. "J'ai décidé de congeler mes ovules parce que - comme devraient le noter toutes les businesswoman ici - si c'est quelque chose qui vous intéresse, c'est le bon moment pour le faire. Je pensais à ma fertilité et à l'importance d'avoir des ovules de bonne qualité", a-t-elle expliqué. Qui sait, la verra-t-on bientôt pouponner ?