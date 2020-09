Rebel Wilson en couple : elle officialise avec un beau millionnaire, de 11 ans son cadet

Rebel Wilson a un nouvel homme dans sa vie. L'actrice de Pitch Perfect, âgée de 40 ans, vient d'officialiser avec Jacob Busch. Ils viennent effectivement de poser côte à côte sur tapis rouge au gala Monte-Carlo Gala for Planetary Health organisé par la Fondation Prince Albert II de Monaco le 24 septembre 2020. L'occasion d'en apprendre plus sur cette union toute récente.

Rebel Wilson et Jacob Busch se sont rencontrés grâce à un ami commun l'année dernière. C'est là qu'ils ont commencé à se fréquenter, alors que la comédienne était en Australie, et le jeune homme, à Los Angeles, pendant le confinement. Leur relation a commencé à être plus sérieuse durant cette période, comme l'a appris People. "Ils sont officiellement ensemble", a commenté une source au magazine américain.

"C'est un gentleman, qui a des manières très old school et qui la traite très bien. Il est aussi très conscient qu'il faut prendre soin de sa santé et ils se motivent à deux pour avoir un mode de vie plus sain. Maintenant, elle a officialisé leur liaison sur un tapis rouge à Monaco, et ils sont ensuite allés dîner avec le prince Albert, reçus par Isabelle Bscher & Galerie Gmurzynska", a précisé cette même source. Rebel Wilson semble donc avoir trouvé quelqu'un pour l'épauler durant sa quête de perte de poids.

Qui est Jacob Busch ?

Cet homme de 29 ans (ils ont onze ans d'écart) est membre de la lignée des Busch, les fondateurs de la bière Anheuser-Busch et originaire de St. Louis, dans le Missouri. Jacob a lancé sa propre marque de bières, Son's Beer, avec deux amis, en 2016. D'après Forbes, la fortune du businessman s'élève à 100 millions de dollars.