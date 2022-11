Rebel Wilson est maman : première photo de son bébé, son prénom original dévoilé

Rebel Wilson a fait une grande annonce sur son compte Instagram ce lundi 7 novembre. L'actrice et humoriste originaire d'Australie a révélé qu'elle vient d'accueillir un enfant, une petite fille prénommée Royce, dévoilant au passage une photo du bébé. On l'aperçoit alors sur un duvet, dans une adorable combinaison rose clair et avec des chaussons en forme de licorne aux pieds.

"Plus que fière d'annoncer la naissance de son premier enfant, Royce Lilian, née la semaine dernière par mère porteuse. Je ne peux même pas décrire l'amour que j'ai pour elle, elle est un beau miracle. Je serai pour toujours reconnaissante pour tous ceux qui ont été impliqués (vous savez qui vous êtes), ça s'est échelonné sur plusieurs années", a-t-elle écrit en légende de la publication.