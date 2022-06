Rebel Wilson fait son coming-out : elle surprend tout le monde en révélant l'identité de sa moitié !

Elle avait notamment baptisé 2019 comme "l'année de l'amour" pour elle, car elle était parvenue à s'ouvrir de plus en plus aux autres en multipliant les rencontres. "Je voulais délibérément me pousser à avoir des rencards avec plein de personnes et acquérir cette expérience, ce qui, je le sais, n'est pas normal, mais cela m'a vraiment aidée à découvrir ce que j'aimais et ce que je n'aimais pas. J'étais plutôt drôle... Je ne disais non à personne. J'ai eu des rencards avec des milliardaires, puis aussi avec des gens qui n'avaient rien, c'était tout un éventail de personnes " avait t-elle expliqué. Des efforts qui ont visiblement porté leurs fruits puisqu'elle vit actuellement un rêve éveillé avec sa nouvelle princesse Disney.