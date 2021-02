Rebel Wilson célibataire : elle annonce sa rupture avec son millionnaire, Jacob Busch

"C'est un gentleman, qui a des manières très old school et qui la traite très bien. Il est aussi très conscient qu'il faut prendre soin de sa santé et ils se motivent à deux pour avoir un mode de vie plus sain. Maintenant, elle a officialisé leur liaison sur un tapis rouge à Monaco, et ils sont ensuite allés dîner avec le prince Albert, reçus par Isabelle Bscher & Galerie Gmurzynska", avait précisé un informateur à l'époque.

Rebel Wilson avait trouvé en ce jeune multimillionaire (Forbes estime sa fortune à 100 millions de dollars) un partenaire de sport. "On fait beaucoup d'exercice ensemble", avait-elle commenté sur un selfie d'eux. C'est désormais seule qu'elle va devoir achever sa transformation physique.