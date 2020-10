Rebel Wilson amoureuse : escapade en maillot de bain avec son Jacob Busch

Ils sont tout bonnement inséparables ! Rebel Wilson a trouvé l'amour et le bon, semble-t-il, en la personne de Jacob Busch. Depuis des semaines, les amoureux ne se lâchent plus : dîners romantiques, escapades... ils ont même officialisé leur romance sur le tapis rouge du Monte-Carlo Gala for Planetary Health, organisé par la Fondation Prince Albert II de Monaco, en septembre dernier ! Evidemment, entre eux, les robes à paillettes et les costumes trois pièces ne sont pas toujours une nécessité. Et c'est loin des mondanités qu'ils se sont jetés, en maillot de bain, dans les eaux de Cabo San Lucas au Mexique le 12 octobre 2020, main dans la main.

Il est aussi très conscient du fait qu'il faut prendre soin de sa santé

Rebel Wilson a décroché le gros lot. Elle a rencontré Jacob Busch grâce à un ami commun et a continué à lui parler à distance, elle en Australie, lui à Los Angeles, pendant le confinement. Le jeune homme de 29 ans - ils ont 11 ans d'écart - est membre de la lignée des fondateurs de la bière Anheuser et a lancé sa propre marque, Son's Beer, avec deux amis. Sa fortune est estimée à 100 millions de dollars selon le magazine Forbes. "Ils sont officiellement ensemble, confirme une source du magazine People. C'est un gentleman, qui a des manières très old school et qui la traite très bien. Il est aussi très conscient du fait qu'il faut prendre soin de sa santé et ils se motivent à deux pour avoir un mode de vie plus sain."