Rebel Wilson: Régime et sport 7 fois par semaine, la transformation de l'actrice

Dans une interview accordée au Telegraph en 2016, l'actrice de 39 ans expliquait qu'elle était initialement athlétique, mais elle avait pris du poids pour deux raisons : à cause d'un déséquilibre hormonal et parce qu'il était plus facile pour elle de faire rire son audience avec quelques kilos en plus. "Je me rappelle très distinctement avoir pensé : 'Comment est-ce que je pourrais être plus drôle ? Peut-être si j'étais un peu plus ronde...', se souvenait-elle. Et tout à coup, je l'ai été, et j'ai joué dans des comédies." À l'époque, toutefois, elle évoquait déjà son projet de s'accorder six mois pour opérer un virage radical : "Mais après, les gens me diront 'Ne fais pas ça !'. Mais je me dis quand même, pourquoi pas ?'"