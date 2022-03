Rebel Wilson : Transformée et canon après les BAFTA, devant une Kate Moss scintillante

Dimanche soir, Londres a accueilli un défilé de stars ! Emma Watson, Lady Gaga, Léa Seydoux et bien d'autres ont paradé dans la capitale britannique à l'occasion des BAFTA. La sublime (et transformée) Rebel Wilson et Kate Moss se sont également jointes aux festivités.

La 75e édition des BAFTA (British Academy Film and Television Awards) a eu lieu ce dimanche 13 mars 2022, au Royal Albert Hall. 25 récompenses y ont été décernées. Une fois la cérémonie terminée, les heureux lauréats, les nommés et les autres invités ont prolongé leur folle soirée dans un des clubs les plus prisés de Londres. L'Annabels, dans le quartier huppé de Mayfair, a accueilli les convives de l'after-party des BAFTA, conjointement organisée par le magazine British Vogue et la marque Tiffany & Co.

La guest list de la soirée Fashion And Film regorgeait de noms prestigieux. Rebel Wilson y était inscrite ! La comédienne et présentatrice des BAFTA, qui s'était distinguée quelques heures plus tôt en faisant un doigt d'honneur à Vladimir Poutine pendant la cérémonie (le président de la Russie a lancé une intervention militaire en Ukraine), a fait sensation grâce à sa robe rouge décolletée et scintillante Miu Miu.

À l'Annabels, Rebel Wilson a croisé du beau monde ! Les icônes mode Kate Moss et Naomi Campbell, les top models Adwoa Aboah, Leomie Anderson et Jourdan Dunn, la chanteuse Mabel ainsi que l'héroïne de la série Euphoria, Alexa Demie, s'y sont également rendues.