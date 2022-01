Lucien Laviscount (le nouveau BG d'Emily in Paris) montre son torse face à Squeezie au défilé Dior

Torse velu, musculature saillante et regard de braise. Pas de doute, Lucien Laviscount, le nouveau beau gosse de la série Emily in Paris, a fait sensation au défilé Dior à Paris le 21 janvier 2022. Habillé d'une chemise ample laissée volontairement entrouverte, l'acteur britannique de 29 ans a été remarqué à ce grand événement mode parisien. Féru de mode, le Youtubeur Squeezie a également fait son apparition au défilé. Classique et sobre, il avait choisi une look total black pour assister à la présentation de la nouvelle collection prêt-à-porter automne-hiver 2022/2023, en portant une casquette et une veste de la célèbre griffe française.

Aperçu à la sortie du défilé, Baptiste Giabiconi a de son côté laissé ressortir son côté wild en portant une doudoune et un pull à motif léopard beige. Le mannequin - qui avait été remarqué parKarl Lagerfeld et qui était devenu son égérie notamment à travers la marque KL - a notamment pris la pose avec Dave Chappelle (récemment aperçu aux obsèques de Bob Saget aux États-Unis) mais aussi avec Sébastien Jondeau.

L'incontournable top model Naomi Campbell était aussi invitée à ce prestigieux événement tout comme le stylisteOlivier Rousteing mais aussi Sandor Funtek. En couple avec Chloé Jouannet, l'acteur du film K contraire n'est pourtant pas apparu avec sa chérie lors de ce défilé. Très stylé, il portait une veste en cuir noire avec un polo anthracite et un pantalon beige. De même, Antoine Arnault n'a pas manqué ce défilé grandiose imaginé par le styliste britannique Kim Jones tout comme le PDG de Fendi, Serge Brunschwig, le Président du Groupe LVMH, Bernard Arnault et le PDG de Dior Pietro Beccari.

Pièce centrale de cette nouvelle collection, la "veste bar" masculinisée a été la révélation de ce défilé. À travers cette collection, "vous voyez tout ce que Dior représente : la veste bar, les broderies, le léopard, les carreaux prince de Galles. Un pantalon de jardinage, car évidemment Christian Dior adorait jardiner" a confié Kim Jones auprès des journalistes de La Presse.