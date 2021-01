Booba clashe Mister V et Squeezie, des "rappeurs imposteurs" : ils répondent !

On le sait, Booba aime clasher. Un trait de personnalité qui lui vaut parfois d'être qualifié "d'oncle relou du rap français". Après avoir longtemps charrié Kaaris - qui a fini par le lasser -, Damso, Gims et tant d'autres, B2O s'en est pris à des concurrents qui n'avaient pourtant rien demandé : Mister V et Squeezie. Le fait qu'ils aient commencé leurs carrières sur YouTube le dérangerait profondément.

"Et ils seraient tous prêts à collaborer avec ces rappeurs imposteurs. Que ce soit Mister V ou lahuiss (j'le connais même pas) [il parle de Squeezie, NDLR]. Oui V j'ai dis ton blaze, tu en fait malheureusement partie amigo. Mais la piraterie est là. Ça va pas tarder. Au pire signalez moi bande de quiches !", a écrit Booba sur Twitter, le mardi 5 janvier 2021. Un tweet qui en a perturbé plus d'un, car l'originaire de Boulogne et Mister V ont toujours eu de relations cordiales et mêmes amicales.

En pleine promotion de son feat avec Laylow, le rappeur vidéaste a répondu à Booba en publiant une capture d'écran de son personnage dans NBA 2k20, devenu un meme sur Twitter, témoignant d'une grande détresse. Lors de son passage dans Clique en janvier 2020, Mister V expliquait à Mouloud Achour ne pas avoir osé demander un feat à son idole, de peur d'écoper d'une humiliation publique. "Imagine il me screen il me met en story et tout, la honte. Qu'il mette un : 'Et puis quoi encore ?'", blaguait-il.