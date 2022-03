BAFTA 2022 : Emma Watson, Salma Hayek... les plus belles robes de la soirée

Naomi Campbell n'a pas manqué le rendez-vous glamour des BAFTA. L'icône mode y a fait sensation dans sa robe noire Burberry. Le week-end dernier, Naomi a justement découvert la nouvelle collection de la maison britannique (saisons automne-hiver 2022-2023) lors du défilé à Londres.

Au total, 25 récompenses ont été décernées aux BAFTA 2022. Will Smith (Meilleur acteur pour King Richard), la révélation Lashana Lynch, les films The Power Of The Dog, Dune et Mourir peut attendre figurent au palmarès.