SAG Awards : Les héros de Squid Game retirent leurs joggings verts et font sensation

Une saison, 9 épisodes, plus de 142 millions de foyers téléspectateurs... Squid Game a provoqué un séisme ! De nouvelles secousses ont été ressentis dimanche soir à Santa Monica, où se sont tenus les SAG Awards. Les héros de la série sud-coréenne avaient troqué leurs joggings verts pour de superbes robes de soirées et d'élégants smokings.

La 28e édition des SAG Awards a eu lieu dimanche 27 février 2022, au Barker Hangar, à Santa Monica. Les stars de Squid Game y ont assisté et ont défendu leurs quatre nominations. HoYeon Jung et sa bande ont remporté trois prix, dans les catégories Meilleur acteur et Meilleure actrice dans une série dramatique, et Meilleure équipe de cascadeurs dans une série comique ou dramatique.

Après le sacre d'O Yeong-Su aux Golden Globes (dans la catégorie Meilleur second rôle masculin à la télévision), Squid Game ajoute de nouveaux titres à son palmarès ! Dimanche soir aux SAG Awards, les acteurs sud-coréens prétendaient aussi à celui du cast le mieux habillé. HoYeon Jung a fait sensation dans une robe noire brodée Louis Vuitton. Sa partenaire Kim Joo-ryoung avait opté pour de la couleur, avec une robe Zimmermann.

Même Lady Gaga, nommée dans la catégorie Meilleure actrice avec House of Gucci, et divine en robe Haute Couture Giorgio Armani Privé et bijoux Tiffany & Co., n'y est pas restée insensible !