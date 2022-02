SAG Awards : Lady Gaga, Venus Williams et Salma Hayek... Les tenues les plus folles en images

BAFTA, César, Oscars... L'industrie du cinéma vibre au rythme de ses cérémonies de récompenses ! Un nouvel événement a eu lieu dimanche soir. Lady Gaga, Venus Williams, Salma Hayek et bien d'autres y ont sorti le grand jeu. Avant de se poser sur Paris, où commence une nouvelle Fashion Week ce lundi 28 février, Santa Monica a joui du titre de capitale de la planète Mode ! La ville californienne a accueilli la 28e édition des SAG Awards. Nommés, remettants et simples invités y ont improvisé un défilé de stars. Lady Gaga s'y est distinguée.

"Mon vrai souhait ce soir est que mes pairs et moi fassions sourire le public aux SAG Awards. Je suis honorée d'être là, être actrice est un privilège. Le monde nous donne en permanence beaucoup de raisons de ne pas sourire. Je prie pour l'Ukraine et j'envoie des sourires pour que vos coeurs soient bientôt remplis", a écrit la superstar, qui était en lice pour le prix de la Meilleure actrice grâce à sa performance dans le film House Of Gucci.

L'award a finalement été attribué à Jessica Chastain, héroïne du film Dans les yeux de Tammy Faye. Lady Gaga a tout de même fait sourire les photographes et téléspectateurs de la cérémonie, grâce à son look composé d'une robe Haute Couture Giorgio Armani Privé et de bijoux Tiffany & Co.