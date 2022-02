Oscars 2022 : Le remake de "La Famille Bélier" nommé 3 fois !

La liste des nominations des Oscars vient d'être dévoilée, mettant en avant The Power of the Dog, le western sombre et psychologique de Jane Campion qui peut se targuer de douze nominations, suivi de près avec Dune de Denis Villeneuve et ses dix citations. Si les grands films de studios sont à l'honneur cette année telle que la nouvelle version de West Side Story signée Steven Spielberg, des oeuvres plus intimes trouvent leur place, au grand bonheur des Français. En effet, la France n'a pas de représentant pour la catégorie film étranger mais elle peut se targuer de la présence dans la course de CODA avec 3 citations, un long métrage produit par le Français Philippe Rousselet de Vendôme Production. Il s'agit du remake de La Famille Bélier.

Nommé à trois reprises dans les catégories meilleur film, meilleur acteur dans un second rôle pour Troy Kotsur et meilleur scénario adapté, le long métrage CODA diffusé depuis le mois d'août sur Apple TV+ fait sensation aux Oscars ! Cette oeuvre, dont le titre l'acronyme de Child of deaf adult ("enfant entendant de parents malentendants") reprend les mêmes rouages que le film original d'Eric Lartigau sorti en 2014, avec Louane, Karin Viard et François Damiens. L'histoire de CODA se déroule cette fois outre-atlantique, à Gloucester dans le Massachusetts chez les Rossi, une famille de pêcheurs. Comme dans l'oeuvre avec la star française, dans Coda, l'héroïne incarnée par Emilia Jones est la seule membre de la famille à ne pas être sourde et possède un don indéniable pour le chant.

Fier de cette nouvelle, le producteur Philippe Rousselet a retweeté une publication de la grande chanteuse et songwriter Joni Mitchell, dans laquelle le personnage principal chante son morceau Both Sides Now à la fois avec sa voix et la langue des signes devant sa famille. Frissons garantis !