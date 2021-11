Lady Gaga et Salma Hayek : Bataille de décolletés sur le tapis rouge de "House of Gucci"

Après Londres, Milan et Los Angeles, place à l'avant-première new-yorkaise ! Le 16 novembre 2021, les acteurs du film House of Gucci se sont retrouvés au Lincoln Center pour une projection événement. Une nouvelle occasion pour Lady Gaga d'afficher un look audacieux, elle qui multiplie les sorties théâtrales sur le tapis rouge depuis quelques jours.

Mardi soir, la chanteuse et comédienne de 35 ans est apparue vêtue d'une robe de soirée en velours noir signée Giorgio Armani Privé. Un modèle pour le moins sensuel puisqu'il révélait en partie la poitrine de la star, uniquement habillée d'un noeud en tulle brodé de sequins. La tête d'affiche du film House of Gucci a ainsi retrouvé ses camarades sur place : Adam Driver (venu avec sa compagne de longue date Joanne Tucker), Jared Leto, Jeremy Irons, Al Pacino ou encore le réalisateur Ridley Scott. Figurant également au casting de ce long-métrage attendu avec impatience, Salma Hayek a elle aussi ébloui les photographes dans sa robe en velours bleu Gucci soulignant son décolleté.

Le public français va devoir attendre jusqu'au 24 novembre prochain pour enfin découvrir House of Gucci en salles obscures. Le film réalisé par Ridley Scott est basé sur l'histoire vraie de l'empire familial qui se cache derrière la célèbre marque de luxe italienne. Sur plus de trois décennies de passions, trahisons, décadence, vengeance et finalement meurtre, le film met en scène ce que signifie un nom, ce qu'il vaut et jusqu'où une famille peut aller pour reprendre le contrôle.