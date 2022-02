Eva Herzigova : De retour à la Fashion Week, elle chaperonne la fille d'une amie célèbre

"Quelquefois le matin, quand je me regarde dans mon miroir, je me dis : 'Mais comment c'est possible, j'étais si belle hier en studio, avec une lumière magnifique, les coiffeurs et maquilleurs parfaits !' C'est sûr qu'au réveil devant ma glace, je vois bien que je n'ai plus 20 ans", confiait Eva au magazine Marie Claire en 2019. L'icône n'a pourtant rien perdu de sa superbe et l'a encore démontrée cette semaine, aux défilés Blumarine et Missoni.

Bien que novice par rapport à Eva Herzigova, Lila Grace ne réalisait pas ses premiers pas à la Fashion Week milanaise ! Elle y avait fait ses grands débuts en septembre dernier, lors du défilé Fendi, qui dévoilait alors une collection conçue en collaboration avec Versace.

Cette saison, la jolie blonde de 19 ans a encore défilé pour Richard Quinn, à la Fashion Week de Londres. Son passage dans un look de mariée, composé d'une robe, de collants et de souliers blancs et accessoirisé d'une couronne de fleurs et d'un bouquet, avait attiré l'attention des spectateurs de l'événement. Spectateurs dont faisait partie la redoutable Anna Wintour...