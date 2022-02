Kim Kardashian : Beauté fatale à Milan, loin du chaos autour de son divorce

Kim Kardashian a poursuivi sa folle journée mode par une séance shopping et un dîner de prestige ! D'abord, elle s'est rendue dans la boutique de luxe Antonia pour faire quelques emplettes. La bombe de 41 ans s'était bien entendue changée, et arborait cette fois un look entièrement noir, en cuir, composée d'un long manteau, un top bandeau (lui couvrant uniquement la poitrine) et un pantalon.

Après le shopping et un deuxième changement de tenue, Kim est ressortie ! Elle a retrouvé les créateurs Miuccia Prada et Raf Simons, directeurs artistiques de Prada, pour le dîner post-défilé de la marque italienne. L'ex-épouse de Kanye West et maman de quatre enfants (North, Saint, Chicago et Psalm West, âgés de 8, 6, 4 et 2 ans) avait cette fois opté pour un look plus strict. Kim était vêtue d'un tailleur noir et de gants bleu ciel Prada.

"Merci à Kanye même de m'avoir fait découvrir le monde de la mode. J'en suis tombée amoureuse", déclarait Kim Kardashian en décembre dernier, lors de la remise de son People Choice Award d'icône mode. Elle s'y épanouit désormais seule, et souhaite plus que jamais mettre fin à son mariage. Kanye, lui, continue d'insister pour la conquérir, aussi bien sur les réseaux sociaux qu'en musique.

Il l'a mentionnée à plusieurs reprises sur son nouvel album, Donda 2, dévoilée lors d'un concert grandiose le 22 février à Miami.