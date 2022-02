Kim Kardashian : Soutien-gorge apparent et tenue en latex, elle embrase la Fashion Week

Bien qu'affectée par l'insistance de son ex-mari Kanye West, Kim Kardashian fait bonne figure. Elle retrouve même le sourire à Milan, où se déroule une nouvelle Fashion Week. La superstar en découvre la ferveur et se lance dans un défilé de looks très sexy...

"Merci à Kanye même de m'avoir fait découvrir le monde de la mode. J'en suis tombée amoureuse", déclarait Kim Kardashian en décembre dernier, lors de la remise de son People Choice Award d'icône mode. Elle y navigue désormais seule et s'y épanouit, comme l'indique sa présence à Milan. La star de télé-réalité de 41 ans a posé ses valises dans la ville lombarde pour la Fashion Week, une semaine consacrée aux collections prêt-à-porter pour les saisons automne-hiver 2022-2023.

En attendant d'assister à son premier défilé milanais, Kim a commencé le sien ! Un défilé de looks ouvert ce mercredi 23 février 2022, date de sa visite de la Fondazione Prada. La bombe portait justement un soutien-gorge de la marque italienne, sous-vêtement noir visible sous une combinaison en cuir vernis marron déboutonné sur la poitrine. Kim Kardashian s'est ensuite changée et a enfilé une tenue entièrement noire, composée d'une chemise et d'un pantalon en latex.

Tout porte à croire que Kim Kardashian assistera au défilé Prada, ce jeudi après-midi (24 février 2022) ! Tout juste nommée égérie de Balenciaga, la compagne du comédien Pete Davidson et maman de quatre enfants (North, Saint, Chicago et Psalm, nés de son mariage à Ye) fait déjà des infidélités à la maison parisienne.

Balenciaga, justement, présentera sa nouvelle collection à la Fashion Week de Paris, le dimanche 6 mars. Kim Kardashian pourrait également en être spectatrice, tout comme son ex-époux, également proche de la marque et de son directeur artistique, Demna Gvasalia.

Le défilé Balenciaga serait l'occasion de nouvelles retrouvailles pour Kim et Kanye, après plusieurs échanges hostiles à cause de publications sur Instagram et d'allusions malsaines à Pete Davidson.