Squid Game inquiète même... un ministre ! : "Je m'adresse aux parents..."

Après le #Anti2010, le ministre de l'Education nationale Jean-Michel Blanquer prend la parole devant une nouveau phénomène inquiétant : les dérives inspirées de la série coréenne Squid Game, diffusée sur Netflix. Au micro de Jean-Jacques Bourdin sur RMC/BFMTV ce 14 octobre 2021, il a rappelé les parents à faire preuve d'une extrême vigilance.

Face aux récupérations de la série Squid Game par les enfants dans les cours de récréation, Jean-Michel Blanquer a déclaré : "De façon générale, les jeux dangereux m'inquiètent, évidemment. Tous les phénomènes qui sont des dangers pour nos enfants et notre jeunesse m'inquiètent. Il s'agit d'une série coréenne où les perdants des jeux sont tués. Ça provoque parfois des imitations dans les cours d'école. Le phénomène n'a pas pris une ampleur trop grande, mais il existe quand même. On est très attentif. Tout cela nécessite une vigilance de tous. Je m'adresse aux parents en particulier. Il faut être très attentif. Les enfants ne doivent pas abuser des écrans et [il faut faire] attention à ce qu'ils regardent."