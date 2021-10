Squid Game : Une star de la série Netflix explose tous les records !

"Mugunghwa Kkoci Pieot Seumnida". Si ces quelques mots ne vous disent rien, c'est que vous êtes passés à côté du phénomène Netflix du moment, la série coréenne Squid Game - alias Le jeu du calamar. La première saison du show a tellement fait grand bruit que la voix de cette petite poupée sniper résonne partout sur les réseaux sociaux. Et que chaque actrice, chaque acteur qui se bat contre les règles ahurissantes du programme est devenu, en l'espace de quelques jours, une véritable star.

C'est notamment le cas de Jung Ho-Yeon, qui incarne la petite pickpocket qui hérite du numéro 67. Depuis la première mondiale de Squid Game, diffusé sur Netflix depuis le 17 septembre 2021, les performances de la jeune femme plaisent tant qu'elle est devenue la comédienne coréenne la plus suivie sur Instagram selon les statistiques de HypeAuditor - elle avait 410 000 followers avant, presque 17 millions maintenant. Il est vrai que son visage a quelque chose de captivant. Et pour cause. S'il s'agit de son tout premier rôle, hormis quelques apparitions dans des courts-métrages, elle est avant tout mannequin et a, entre autres, fait la couverture du magazine Vogue Japon et Corée.

Squid Game, bientôt la saison 2 sur Netflix ?

Squid Game raconte l'histoire sanglante de 456 personnes en galère financière qui se lancent dans une course folle et meurtrière pour sortir la tête de l'eau. Si vous avez terminé les neuf épisodes disponibles sur Netflix, vous êtes en droit de vous demander quand la saison 2 sera disponible. Pour l'heure, pourtant, même le réalisateur, Hwang Dong-hyuk, n'est pas sûr de se relancer dans l'aventure. "Je n'ai développé aucun plan pour une éventuelle suite, a-t-il expliqué au magazine Variety. C'est même fatigant de devoir y penser. Mais si je devais le faire, je ne le travaillerais certainement pas seul. Je songerais à collaborer avec des auteurs et voudrais m'entourer d'autres réalisateurs expérimentés." Le suspense est, donc, toujours à son comble...