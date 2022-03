BAFTA 2022 : Lady Gaga, Léa Seydoux... au comble de l'élégance, découvrez tout le palmarès !

Après une cérémonie sans public l'an dernier en raison de la pandémie de Covid-19, les BAFTA étaient de retour ce dimanche à Londres pour fêter en grande pompe le cinéma britannique et international. Et avant même que la cérémonie de remise des prix ne commence, le show s'est déroulé sur le tapis rouge, où les stars ont défilé.

Et le chic était de sortie, notamment pour Lady Gaga, magnifique dans une robe noire moulante signée Ralph Lauren. Ornée d'un profond décolleté, elle l'avait agrémentée d'un magnifique collier en diamants. Avec ses cheveux soigneusement ondulés, l'actrice et chanteuse de 35 ans avait un look absolument parfait, elle qui a impressionné cette année dans le film House of Gucci.

Léa Seydoux, quant à elle, avait choisi un style moins classique avec une robe longue Louis Vuitton. Ornée de motifs, cette pièce argentée et bustier s'accompagne de manches indépendantes. Une tenue très particulière qui allait parfaitement à l'actrice française, qu'on a vu cette année dans le classique britannique James Bond.

Naomi Campbell était également présente, dans une robe noire très classique, au col carré, dans laquelle était particulièrement lookée. Une tenue totalement opposée à celle d'Adriana DeBose, récompensée du meilleur second rôle pour West Side Story, et qui était habillée d'une robe jaune poussin, fendue jusqu'en haut de la cuisse.

Dans les plus belles tenues, on peut également trouver celle de Lucy Boynton. La comédienne britannique, compagne de Rami Malek, était sublime dans une robe aux allures années 30. Daisy Ridley, actrice principale de la dernière trilogie Star Wars, était toute de noire vêtue, assortie à ses cheveux de la même couleur corbeau.

Le palmarès

La cérémonie a fini par couronner Jane Campion, meilleure réalisatrice pour son western très sombre The Power of The dog mais également Will Smith en meilleur acteur pour son rôle de père et entraîneur des soeurs Williams. Belfast a décroché le rôle du meilleur film britannique et c'est Joanna Scanlan qui est repartie avec le prix de la meilleure actrice. La cérémonie a d'ailleurs été historique car c'est la première fois qu'un acteur sourd (Troy Kotsur, pour CODA, le remake de La Famille Bélier) remporte un prix.

Déception en revanche pour Dune, adaptation du roman de science-fiction de Frank Herbert par Denis Villeneuve, qui ne remporte aucun des prix les plus prestigieux. Le space opéra avait amassé onze nominations (le record cette année) et repart de Londres avec cinq récompenses notamment pour les effets spéciaux, la musique originale et la cinématographie.

Parmi les autres prix décernés, l'actrice américaine Ariana Debose a remporté le Bafta du meilleur second rôle féminin pour West Side Story, tandis que Drive My Car, du Japonais Ryusuke Hamaguchi, a remporté le prix du meilleur film en langue étrangère. Nommé notamment pour le meilleur film et la meilleur réalisation, la chronique adolescente Licorice Pizza, de Paul Thomas Anderson repart avec le prix du meilleur scénario original.

La soirée a aussi été marquée par la guerre en Ukraine. Rebel Wilson, présentatrice du show, a évoqué plusieurs fois le conflit, finissant même par un doigt d'honneur à Vladimir Poutine. Certains de ses collègues avaient choisi de porter un ruban aux couleurs du pays en guerre, d'autres ont critiqué le sort réservé aux réfugiés en Grande-Bretagne notamment Andy Serkis, estimant que la stratégie de la ministre de l'Intérieur, "'tous les réfugiés sont bienvenus mais certains sont plus bienvenus que d'autres' est un enfer total".

Benedict Cumberbatch, très classe en smoking et accompagné de sa femme, a quant à lui appelé à accueillir les réfugiés, expliquant qu'il faisait lui-même "ce qu'il peut" pour en prendre chez lui.