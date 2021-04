Rami Malek et sa chérie Lucy Boynton : Rare apparition du couple, détendu en terrasse

La vie amoureuse des stars fascine leurs milliers de fans. Ceux de Lucy Boynton et Rami Malek tentent de suivre l'avancée de leur relation, une histoire que les deux acteurs vivent de manière extrêmement discrète. Le couple a fait une nouvelle et rare apparition à un endroit inattendu...

Ce n'est pas à Los Angeles, New York ou Londres, mais bien à Zagreb que Lucy Boynton et Rami Malek se sont temporairement installés. Ils y ont été aperçus ce jeudi 22 avril 2021, profitant d'un après-midi ensoleillé et d'un instant de détente à l'Esplanade, un hôtel 5 étoiles de la capitale croate. Sans masque, lunettes de soleil sur le nez et cocktails en main, Lucy et Rami vivent le rêve de millions de Français qui attendent impatiemment la réouverture des bars et terrasses.

Lucy Boynton est à Zagreb pour le tournage d'une nouvelle série intitulée The Ipcress File. La jolie blonde de 27 ans avait annoncé sa participation en décembre dernier. Son rôle est encore inconnu, mais le synopsis de la série d'espionnage, inspiré du roman du même nom (écrit par Len Deighton et sorti en 1962) a été révélé : The Ipcress File raconte l'histoire de Harry Palmer, qui s'installe à Berlin, en Allemagne, après avoir commis des crimes passibles d'une peine de huit ans dans une prison militaire anglaise. Un officier de renseignement lui propose de devenir espion pour éviter la détention. Sa première affaire, une mission d'infiltration, est le dossier Ipcress. Palmer doit retrouver la trace d'un scientifique britannique disparu et amnésique.