Halloween 2022 : Paris Hilton, agent du FBI très sexy, Shawn Mendes en Indiana Jones...

Aux Etats-Unis, Halloween est une tradition que peu de gens ne célèbrent pas. Véritable temps fort de la fin de l'année, tout le monde joue le jeu pour attirer les regards avec des costumes effrayants, drôles ou sexy. Ce 30 octobre, Vas Morgan, star du petit écran outre-Atlantique, avait organisé la soirée de l'année dans le quartier de Hollywood. De nombreuses célébrités s'y sont rendus, profitant des photographes pour dévoiler leurs plus beaux déguisements et maquillages.

Fidèle à elle-même, Paris Hilton a dégainé le look sexy. En agent du FBI très déshabillé, la femme de Carter Reum a fait sa loi et surveillé les bad boys qui rôdaient. Décolleté XXL, porte-jarretelles, mini-jupe et cuissardes, la blonde de 41 ans a prouvé que la Paris d'antan sommeillait toujours en elle. Le mannequin Winnie Harlow s'est transformée en Egypte pour l'occasion et le travail fourni était très impressionnant. Chapeau, tenue, yeux de chat et bijoux dorés, la Canadienne de 28 ans ressemblait à s'y méprendre au personnage de Néfertiti.

A ses côtés, Shawn Mendes. L'ex-compagnon de Camilla Cabello a quant à lui opté pour un costume de super-héros. Pas de Spiderman ni de Batman mais c'est en Indiana Jones qu'il a voulu se grimer. Chapeau de cowboy, ceinture, lasso, chemise à manches courtes déboutonnée laissant la vue libre sur ses abdos bien dessinés. A voir ses muscles saillants de sortie, inutile de préciser que le chanteur n'a pas dû trop abuser des bonbons !

Dans la série "je viens mais je ne fais pas d'effort", on a néanmoins trouvé Jared Leto, dont le seul moyen de savoir qu'il était "déguisé" en policier était le port d'une matraque et d'une sorte de gilet par balle. Paris Jackson, Evan Ross et Ashlee Simpson n'avaient quant à eux pas pris la peine de s'encombrer d'un costume. C'est comme dans la vie de tous les jours qu'ils se sont présentés à la soirée. Autres couples de la soirée : Casey Affleck, cachée sous un masque de clown effrayant et sa chérie Cailee Cowan et Rebel Wilson et sa compagne Ramona Agruma, copies conformes des célèbres jumelles de Shining de Stanley Kubrick. Deux femmes bien plus angéliques qu'en apparence, on vous rassure !