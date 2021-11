Camila Cabello et Shawn Mendes : Rupture surprise après 2 ans d'amour

Ils avaient l'air si heureux, ensemble, au coeur de Central Park, lors du Global Citizen Live de New York en septembre dernier. Et pourtant. Camila Cabello et Shawn Mendes ont annoncé qu'ils poursuivraient leurs chemins séparément, le jeudi 18 novembre 2021, sur leurs comptes Instagram. "Nous avons décidé de mettre fin à notre romance, mais l'amour que l'on se porte l'un à l'autre, en tant qu'êtres humains, est plus fort que jamais, ont-ils écrit dans un communiqué commun. Nous avons débuté cette relation en tant que meilleurs amis et nous continuerons à être meilleurs amis. Nous apprécions le soutien que vous nous apportez depuis le début ainsi que pour la suite."

Camila Cabello et Shawn Mendes formaient un joli duo, à la vie comme à la scène. En 2019, les deux artistes avaient collaboré, pour la seconde fois, sur le titre Señorita. Alors qu'ils affirmaient n'entretenir que des liens d'amitiés, ils avaient été photographiés, en juillet, en chaleureuse posture. Mais c'est à l'occasion des MTV Video Music Awards qu'ils ont affiché leurs sentiments au grand jour. En couple depuis plus de deux ans, ils vivaient avec leurs chiens, Tarzan et Thunder et avaient traversé ensemble l'épreuve du confinement à Miami. Leur rupture est donc un coup dur pour l'ensemble de cette petite famille.

La fin d'une mascarade ?

Les rumeurs vont bon train depuis qu'ils ont officialisé leur relation et de nombreuses mauvaises langues l'affirment depuis 2019 : Camilla Cabello et Shawn Mendes forment un faux couple. Interpellé à l'époque par un journaliste de TMZ, l'interprète de Stitches avait eu l'air légèrement surpris. "Ce n'est définitivement pas une fausse relation pour nous faire de la publicité", avait-il assuré, avec le sourire. "Tomber amoureuse, c'est comme une infinité de plusieurs niveaux. Je suis tombée amoureuse et me suis ouverte à quelqu'un. Tout s'écrit dans le moment présent" affirmait sa douce de son côté. Il faudra désormais passer au chapitre suivant...